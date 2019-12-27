Manisa'da dilenci ve seyyar operasyonu

27.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:37

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle seyyar, dilenci ve kağıt toplayıcılara yönelik uygulama yaptı. Yılbaşı öncesi başta esnaf olmak üzere, vatandaşların huzur ve güveni için uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını söyledi.



Yaklaşan yeni yıl öncesi kayıtlı esnafın haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle şehir merkezinde seyyar satıcılar, dilenciler ve kağıt toplayıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Trafiği tehlikeye sokan, kaldırımları işgal eden ve kayıtlı çalışan esnafın işlerine engel olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dilenci de haklarında işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Esnafın ve vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yakalanan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA