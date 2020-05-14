Manisa'da dilenci operasyonu
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
14.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:58
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kalabalık alanlarda denetimler sonucu tespit ettikleri dilencilere idari para cezası uyguladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi paralarını, duygu sömürüsünde bulunan dilencilere kaptırmaması yönünde uyarıda bulundu.
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Kaynak: AA