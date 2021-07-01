Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlyas K. idaresindeki plakasız traktör, Dilek Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü traktörün altından çıkardı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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