Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Turgutalp Mahallesi Sultan Yaylası mevkisindeki tarlasında çalışan İhsan Aktaş (52), idaresindeki traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
Aktaş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Aktaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram