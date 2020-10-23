Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

23.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:40
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Manis'nın Kula İlçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Manis'nın Kula İlçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kula-Alaşehir yolu Konurca Mahallesi mevkinde Hurşit Yılmaz (59) kullandığı 45 RA 2173 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole devrilen traktör sürücüsü ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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