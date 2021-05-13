Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Remzi Yıldız'ın (65) kullandığı 45 P 5618 plakalı traktör, Hacıbaştanlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü çıkardı.
Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram