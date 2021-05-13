Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Remzi Yıldız'ın (65) kullandığı 45 P 5618 plakalı traktör, Hacıbaştanlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü çıkardı.

Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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