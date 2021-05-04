Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Traktörüyle ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki tarım arazisini süren İsmail Duysak (60), traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Duysak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Duysak'ın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram