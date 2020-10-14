Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
14.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:29
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tarlasından Karacaali Mahallesi'ndeki evine dönen Ahmet Saçan'ın (70) yönetimindeki traktör, eğimli arazide devrildi.
Kazada ağır yaralanan Saçan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan