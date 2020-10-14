Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

14.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:29
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tarlasından Karacaali Mahallesi'ndeki evine dönen Ahmet Saçan'ın (70) yönetimindeki traktör, eğimli arazide devrildi.

Kazada ağır yaralanan Saçan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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