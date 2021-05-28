Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yarbasan Mahallesi Kızıkıran mevkisindeki kiraz ağaçlarını sulamaktan dönen Saffet Apaydın (48) yönetimindeki 45 LN 575 plakalı traktör, tarladan arazi yoluna çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören oğlu ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Kız arkadaşını öldürmeden önce, 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımı yapmış
Kız arkadaşını öldürmeden önce, 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımı yapmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 22:11:46. #1.13#

title