Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

H.Ç. (60), Uluderbent Mahallesi Bahçedere mevkisindeki tarlasını sürdüğü sırada kullandığı traktör devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edildi.

H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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