Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
05.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:35
Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Hasan Ulus'un (78) kullandığı odun yüklü traktör, Söğütçük Mahallesi'nde devrildi.
Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ulus'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi morga konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay