Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

14.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:32
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Hacıköseli Mahallesi'nde yangın sonrasında iyileştirme çalışması yapılan ormanlık alanda Gökhan Şahan'ın idaresindeki 37 FD 586 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkardıkları Şahan'ı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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