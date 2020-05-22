Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
22.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Çamlıca Mahallesinde gübre boşalttığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Ali Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Ali Yılmaz'ın cenazesinin mahalle kabristanında toprağa verildiği öğrenildi.
Kaynak: AA