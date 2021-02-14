Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

14.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:23

Manisa'nın Kula ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Uşak-İzmir karayolu Peribacaları mevkisinde, Muammer Akyıldız'ın (63) kullandığı 26 BB 390 plakalı termosifon ve kalorifer peteği yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, şarampole savrulan termosifon ve kalorifer petekleri için güvenlik önlemi aldı.

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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