Manisa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mahmut Usta'nın (49) kullandığı 61 K 0301 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Turgutlu Otobüs Terminali yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin olayı ihbar etmesi sonrasında kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mahmut Usta, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.