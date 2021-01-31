Devrilen tırın şöförü yaralandı
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Devrilen tırın şöförü yaralandı

31.01.2021 06:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 06:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü hastanede tedavi altına alındı.

Alaşehir-Salihli yolu üzerinde bulunan Akkeçili mevkisinde meydana gelen kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren Mustafa Akşeme yönetimindeki 45 AEC 356 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Akşeme, yakınlarda bulunan bir benzin istasyonu çalışanı tarafında tırdan çıkarıldı.

Kaza sonrası tırda bulunan peynir suyu yola döküldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akşeme'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen tırın şöförü yaralandı
Devrilen tırın şöförü yaralandı
Devrilen tırın şöförü yaralandı
Devrilen tırın şöförü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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