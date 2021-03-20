Manisa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

20.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:58
Manisa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak yönüne giden Mehmet Taş istikametindeki 33 CNC 86 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptıktan sonra yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü Taş ile yanındaki Hasan Taş olay yerine gelen ekipler tarafından Salihli ve Kula devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bige Önal Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:59:31. #1.14#
title