Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 45 E 3233 plakalı otomobil, Manisa-Gürle Mahallesi yolunda devrildi.

Kazada sürücü H.B. ile otomobildeki A.T, U.S, S.K. ve B.C. yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yararlılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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