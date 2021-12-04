Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nurten Demirhan İdaresindeki 35 BBD 455 plakalı otomobil, Köprübaşı- Salihli yolu Temrek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Demirhan ile yanındaki Nimet Çokeken'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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