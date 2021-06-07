Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Kırdar'ın kullandığı motosiklet, Sarıbey Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mustafa Kırdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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