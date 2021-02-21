Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

21.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:05
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kırsal Körez Mahallesi'nde Enes Çırak (18) yönetimindeki plakasız motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Çırak ağır yaralandı, motosikletteki O.S. (15) yara almadan kurtuldu.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçiren Çırak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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