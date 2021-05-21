Manisa'da devrilen kargo kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kargo kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde bir kargo kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi.
İzmir-Uşak karayolu Kavacık rampasında Kamil Terhan'ın kullandığı 06 ED 2009 plakalı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak devrildikten ve sürüklenerek karşı şeride geçti.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüsü Terhan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak