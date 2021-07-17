Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Şener Şengör yönetimindeki 10 ADE 365 plakalı kamyon, Manisa Çevre Yolu Dericiler Sitesi kavşağında sol arka lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Şengör, devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu.

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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