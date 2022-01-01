Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mandallı Mahallesi'nde engebeli arazide yol çalışması yapan belediye personeli E.A'nın (54) kullandığı 45 AB 2016 plakalı kepçe, kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title