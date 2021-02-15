Manisa'da devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Manisa'da devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

15.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:10
Manisa'da devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde devrilen otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde devrilen otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.C'nin (53) kullandığı 35 AS 5924 plakalı otomobil, Akhisar-Sazoba Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.C. ile eşi H.C. (50) sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gördes-Akhisar yolunda ise İ.U. (28) idaresindeki 45 AEN 269 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si buradaki müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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