Manisa'da devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde devrilen otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçelerinde devrilen otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.C'nin (53) kullandığı 35 AS 5924 plakalı otomobil, Akhisar-Sazoba Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.C. ile eşi H.C. (50) sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gördes-Akhisar yolunda ise İ.U. (28) idaresindeki 45 AEN 269 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si buradaki müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram