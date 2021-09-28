Manisa'da devrilen çekicideki baba oğul yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da devrilen çekicideki baba oğul yaralandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen çekicideki baba oğul yaralandı

??????? Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüje çarpıp devrilen çekicideki 2 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - ??????? Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüje çarpıp devrilen çekicideki 2 kişi yaralandı.

Buldan- Alaşehir yolunda otomobil taşıyan A.B. (44) yönetimindeki 45 AGZ 783 çekici, refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü A.B. ile araçta bulunan oğlu H.B. (21) yaralandı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan A.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunun tedavisine ise sevk edildiği Alaşehir Devlet Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan kazada çekicinin yanı sıra taşıdığı otomobil de ağır hasar aldı. A.B. ile oğlu H.B'nin, otomobili kısa süre önce Antalya'dan kendileri için satın aldıkları ve Manisa'ya getirmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

 Trafikte çakar, makas ve drifte af yok! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

Trafikte çakar, makas ve drifte af yok! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da devrilen çekicideki baba oğul yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:42:42. #1.12#