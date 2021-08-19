Manisa'da dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye yolu üzerinde M.B. (22) yönetimindeki 45 ES 793 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.B, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay