Manisa'da dereye devrilen araç sürücüsü ağır yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Zaferiye Mahallesi, Eşme kavşağı yakınlarında Arif Balcı'nın kullandığı 48 N 9211 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonrası dereye devrildi.
Haber verilmesi sonrası olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 metre derinliğindeki dereye devrilen aracın sürücüsünü araçtan çıkardı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak