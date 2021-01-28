Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor
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Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor

28.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:36

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve kullandığı minibüs derenin içinde bulunan kişi aranıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve kullandığı minibüs derenin içinde bulunan kişi aranıyor.

Zeytinliova Mahallesindeki bir zeytin işletmesinde çalışan Özkan Atak'tan dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, 43 yaşındaki Atak'ın bulunması için çalışma başlattı.

Atak'ın kullandığı 16 ACJ 099 plakalı minibüsün mahalle yakınlarındaki Seyit Ahmet Deresi içinde olduğu tespit edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin iş makineleriyle çıkardığı minibüste kimsenin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları dere yatağı çevresinde yoğunlaşırken akıntıya kapılmış olabileceği değerlendirilen Özkan Atak'ın bulunması için su

altı polis ekibinden yardım istendi.

Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor
Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor
Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor
Derede bulunan minibüsün sürücüsü aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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