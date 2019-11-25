Manisa'da dere yatağında ceset bulundu
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Manisa'da dere yatağında ceset bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

25.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:24
Manisa'da dere yatağında ceset bulundu

'nın ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu ve sağ kolunun olmadığı, yüzünde de darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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