Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı
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Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı

Beşiktaş derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:27
Manisa'da derbi sonrası taraftarlar kavga etti: 2 yaralı

derbisinin ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Akçakmak Yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçından sonra sokakta ika takım taraftarı arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sıra sında R.K. ve H.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis, yaralıların ifadelerine başvurdu. 

 


Kaynak: DHA
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