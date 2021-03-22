MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
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MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

22.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:50

Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulunduMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, psikolojik sorunları olan annesi Nevin G.'ye (52) ulaşamayan oğlu polisten yardım istedi.

Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, psikolojik sorunları olan annesi Nevin G.'ye (52) ulaşamayan oğlu polisten yardım istedi. İtfaiye görevlisi tarafından balkondan girilen evde çok sayıda depresyon hapı içmesi sonucu baygınlık geçirdiği belirlenen Nevin G., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Nevin G. kendini eve hapsetti. Annesine ulaşamayan oğlu durumdan şüphelince sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, Nevin G.'nin kapıyı açmaması üzerine, itfaiyeden yardım istedi. Merdiven aracılığıyla balkondan eve giren ekipler Nevin G.'yi yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nevin G., Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde yapılan incelemede Nevin G. çok sayıda depresyon hapı içtiği belirlendi.

MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
MANİSA Manisa'da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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