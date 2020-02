Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin

05.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:26

MANİSA'nın geçen 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki deprem yaşanan ilçesi Akhisar'da, sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre dün akşam 4.3 ve 4.8 büyüklüğündeki iki ayrı depremle sallanan ilçede, endişeli bekleyiş sürerken, kırsal Musalar Mahallesi'nde ilk depremde çatlaklar meydana gelen metruk bir binanın oda duvarlarından biri çöktü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, dün saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yine Akhisar ilçesinde, saat 20.55'te Richter ölçeğine göre yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Dün saat 20.55'te Akhisar'da yaşanan sarsıntıdan bugün saat 10.02'ye kadar büyüklüğü 1.1 ile 3.02 arasında değişen 161 artçı sarsıntı oldu. Dün geceyi sokakta ateşin başında geçiren vatandaşlardan bazıları araçlarında bazıları ise AFAD tarafından bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi'ndeki, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki depremde çatlaklar meydana gelen bir metruk binanın oda duvarlarından biri dün akşam meydana gelen depremlerde yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmasına başladığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAkşam yaşanan depremlerin ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilip, "4 Şubat 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.'BELEDİYE TESİSLERİNE HALKIMIZA AÇIYORUZ'CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da dün akşam meydana gelen iki ayrı depremle ilgili son durumu açıkladı. Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar'ımızda 19.47'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz" dedi.DEPREMZEDELER KORKU DOLU ANLARI ANLATTIDepremzedelerden evli 1 çocuk annesi ev kadını Şengül Süne (41), ilk depremin yaşandığı 22 Ocak'tan bu yana çadırda kaldıklarını belirtip, "Evlerimize giremiyoruz. Dün gece de çok salladık. Çok korkuyoruz. Dün gece yaşanan deprem bizleri aşırı korkuttu. Adeta dizlerimiz titredi. Ne olacak, nereye kadar sürecek bu durum bilemiyoruz. Evimiz eskiydi, duvarları yıkıldı. Şu an ağır hasarlı. Bu nedenle çocukları ile kaldıkları çadırda geceleri elektrikli battaniyelerle ısınıyoruz. Rabbim, daha büyük bir afetten bizleri korusun" dedi.Yaşadığı korkuyu anlatan bir diğer depremzede evli, 1 çocuk annesi ev kadını Filiz Gökova Kızıl (39) da, "Deprem olduktan sonra evimize hiçbir şekilde giremedik. Çalışıyordum, işimi bıraktım. İlk depremden bu yana da burada kalıyoruz. Çünkü evimde ciddi derece de hasar var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görevliler geldi. Fotoğraflar çekildi, incelemeler yapıldı ama şu an ne yapacaklarını bilmiyorum. Beklemekten başka çaremiz yok. İnşallah bu depremler bir an önce son bulur. Dün gece meydana gelen depremlerde de çok korktuk" diye konuştu.Kendisinin deprem sırasında cezaevine ait konutlarda olduğunu ifade eden evli 2 çocuk annesi, ev kadını Bahar Arslan (50), 5.4 büyüklüğündeki ilk depremden bu yana içlerinde büyük bir korku olduğunu vurgulayıp, şunları söyledi:

"Bir binanın en üst katında oturuyorduk. Deprem sırasında ne yapacağımızı bilemedik. 22 Ocak'tan bu yana da evimize giremiyoruz. Çok korkuyoruz. İnşallah, daha büyük bir felaket yaşanmadan bu deprem fırtınası biter."

Kaynak: DHA