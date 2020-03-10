Manisa'da depremin ardından yaralar sarıldı Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı, hasarlı, ayni ve nakdi yardımlar, yıkımı yapılan binalar ve barınma hizmetleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından ağır hasarlı, hasarlı, ayni ve nakdi yardımlar, yıkımı yapılan binalar ve barınma hizmetleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yapılan çalışmaları paylaştı.

Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanılan depremler sonrasında hasar tespit çalışmaları görevli ekipler tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tamamlanan ön hasar tespit çalışmalarında; 1306 az hasarlı, 14'ü metruk bina olmak üzere 434 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Acil yıkılması gereken ve çoğunluğunu metruk binaların oluşturduğu 151 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Depremden zarar gören bölgelerde 'Kesin hasar tespit çalışmaları' devam etmektedir" denildi.

24 MAHALLEDE 94 KONTEYNER

Yaşanılan depremlerin hemen sonrasında vatandaşların barınma ve korunma ihtiyaçlarını sağlayabilmek için Manisa Valiliği koordinesinde çalışmaların başlatıldığı kaydedilirken "Depremden zarar gören vatandaşlarımız için; 32 mahallede toplam 534 aile çadırı, 24 mahallede toplam 94 adet yaşam konteyneri kurulmuştur. Konteyner da kalmak istemeyen 17 aileye de kira yardımı yapılmaktadır. Kurulan çadır ve konteynerlerin alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR

Deprem sonrasında vatandaşları gıda ve yakacak ihtiyaçlarının ivedilikle sağlandığının altı çizilen açıklamada, "Akhisar ve Kırkağaç depremlerinden zarar gören vatandaşlarımız için ilgili kurumlar tarafından da kira yardımı da olmak üzere toplam 8 milyon 908 bin 543,14 TL nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirilmiştir" denildi.

PSİKO SOSYAL DESTEK VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından deprem bölgesi ve il genelinde 34 okulda 11 bin 566 öğrenci ve 850 öğretmene Temel Afet Bilinci Eğitimi verildiği bildirilen açıklamada şunlar belirtildi: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Çalışma Grubu tarafından deprem bölgesinde, 396 hane ziyareti ile 1031 kişi, Psikoeğitim Grup Çalışmaları ile 1212 kişiye olmak üzere toplam 2 bin 243 kişiye psiko sosyal destek verilmiştir."

Kaynak: İHA