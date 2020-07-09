Manisa'da depreme dayanıksız okul binaları yıkılıyor Manisa'nın Turgutlu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul binalarının yıkımı için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul binalarının yıkımı için çalışma başlatıldı.

Manisa Valiliğinin, fay fattı üstünde ya da çevresinde inşa edildiği gerekçesiyle 12 ilçedeki 29 okul binası için aldığı yıkım kararı uygulamaya geçti.

Turgutlu ilçesindeki ilk yıkım çalışması Samiye Nuri Sevil İlkokulunda gerçekleştirildi.

İlçedeki Cumhuriyet İlkokulunda da A, B ve C bloklarının kısa sürede yıkılacağı bildirildi.

Kaynak: AA