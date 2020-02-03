Manisa'da depremde minaresi zarar gören tarihi cami ibadete kapatıldı

03.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:49

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, minaresinde depremde çatlaklar meydana gelen 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin, verdiği rapor doğrultusunda, geçici süre ibadete kapatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem Akhisar'dan da hissesildi. Deprem Akhisar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hanı, hamamı, imarethanesi ile bir külliye içinde bulunan 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi'nin minaresine de zarar verdi. Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelenin ardından hazırladığı raporda, minaresindeki çatlaklar tehlike oluşturduğu belirtilen tarihi cami ibadete kapatıldı. Caminin minaresinin bulunduğu taraftaki Zühre Tunalı Parkı ve çevresi de demir bariyerlerle kapatılıp, önlem alındı. Bariyerlere, 'Depremden dolayı minaremizde oluşan çatlaklar nedeniyle camimiz geçici bir süre ibadete kapatılmıştır' yazılı tabela asıldı.

Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerin sürdüğünü hatırlyatıp, "Camilerimizi, merkezde ve mahallerimizde devamlı kontrol ediyoruz. Karabörklü Mahallesi'ndeki camimiz ve minaresi ağır hasar görünce yıkılması kararı uygulandı. Tarihi Paşa Camisi'nin minaresinin şerefesinin üzerindeki bölümde çatlaklar oluştu. Belediyemizin, yetkili birimi tehlikeli bulduğu için şimdilik cami ibadete kapatıldı. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir çalışma sonunda yetkililer kararlarını verecekler. Yıkılıp tekrar mı yapılır, yoksa güçlendirme mi yapılır; o zaman belli olacak" dedi.Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk, "Belediyemiz bünyesindeki inşaat mühendislerimiz Mehmet Çelik, Öznur Babacan ve Alper Boztepe ve Manisa' dan gelen yetkililer ile yaptıkları inceleme sonucu, vatandaşlarımızın Zühre Tunalı Parkı'ndaki oturma gruplarında kalabalık olarak bulunmalarını dikkate alarak bu bölge ve çevresini bariyerlerle kapattık. Caminin alınacak ikinci bir karara kadar ibadete kapatılmasını uygun bulduk" diye konuştu.

Tarihi caminin minaresi 25 Şubat 1993 tarihinde de yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş, ardından gerekli tadilat yapılmıştı.

Kaynak: DHA