Manisa'da depremde ağır hasar gören caminin yıkımı yapıldı

27.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:13

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Karabörklü Camii ve minaresi, yüksek risk oluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Bölgede, önce çevre güvenliğini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha sonra 30 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.



Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda yapı zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde Manisa'da deprem bölgesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da depremde ağır hasar alan ve yüksek risk taşıyan yapıların yıkım talimatını vermişti. Depremde ağır hasır gören yapılardan biri de 1979 yılında inşa edilen Akhisar ilçesindeki Karabörklü Camisi idi. Gelen talimat üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi de gerekli güvenlik önlemlerini alarak cami ve 30 metre yüksekliğindeki minarenin yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Akhisar Şantiye Sorumlu Murat İpek de yakından takip etti.



Depremin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Acil yıkılması gereken yapılardan olan Karabörklü Camii ve Alifakı Camileri bizlere bildirildi. Cumartesi günü ekiplerimiz Kırkaağaç ilçesindeki Alifakı Camiinin minaresinin yıkım işlemini gerçekleştirdi. 42 metre yüksekliğinde olan ve etrafında evlerin bulunduğu minare, ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yıkıldı. Bugün de gerekli güvenlik önlemlerini alarak ağır hasarlı olan Akhisar ilçemizde Karabörklü Camii'nin minaresinde yıkım çalışmasını gerçekleştireceğiz. Devletimiz büyük yeni bir cami inşa edilir" dedi.



Yaşanan depremde mahallerindeki caminin ve üç evin zarar gördüğünü söyleyen Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, "Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Valimiz, mahallemize gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bir kere daha, devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de mahallemizi ziyaret ettiğin de hasar gören caminin yıkılma talimatını vermişti. Bugün de gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım işlemi yapıldı. Bu vesileyle Elazığ da deprem afetini yaşayan vatandaşlara da mahalle sakinlerimiz adına geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA