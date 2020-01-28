Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu?
Elazığ'da yaşanan deprem henüz sıcaklığını korurken bir deprem haberi de Manisa'dan geldi. Vatandaşları tedirgin eden deprem sonrası Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu? İşte 28 Ocak Manisa depreminin detayları…
Ülkemiz hafızasında acı hatıralara neden olan Elazığ depremi ile tekrar hatırlanırken Manisa'da yaşanan deprem vatandaşların tedirginliğini bir kat daha artırdı. Manisa ve çevre ilerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu sorularının yanıtlarını aradı.
MANİSA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD'a göre Manisa depremi şiddeti: 4.8
AFAD'a göre Manisa depremi derinliği: 6.99 km
Kandilli'ye göre Manisa depremi şiddeti: 5.1
Kandilli'ye göre Manisa depremi derinliği: 9.1 km
MANİSA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
AFAD'a göre Manisa depremi zamanı: 28.01.2020/ 14:26:13
Kandilli'ye göre Manisa depremi zamanı: 2020.01./ 28 14:26:13