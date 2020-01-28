Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu?
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Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu?

Elazığ'da yaşanan deprem henüz sıcaklığını korurken bir deprem haberi de Manisa'dan geldi. Vatandaşları tedirgin eden deprem sonrası Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu? İşte 28 Ocak Manisa depreminin detayları…

28.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:49
Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu?

Ülkemiz hafızasında acı hatıralara neden olan depremi ile tekrar hatırlanırken 'da yaşanan deprem vatandaşların tedirginliğini bir kat daha artırdı. Manisa ve çevre ilerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar Manisa'da deprem oldu! Manisa depremi şiddeti kaç? Manisa depremi ne zaman oldu sorularının yanıtlarını aradı.

MANİSA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD'a göre Manisa depremi şiddeti: 4.8

AFAD'a göre Manisa depremi derinliği: 6.99 km

AFAD

Kandilli'ye göre Manisa depremi şiddeti: 5.1

Kandilli'ye göre Manisa depremi derinliği: 9.1 km

KANDİLLİ RASATHANESİ

MANİSA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

AFAD'a göre Manisa depremi zamanı: 28.01.2020/ 14:26:13

Kandilli'ye göre Manisa depremi zamanı: 2020.01./ 28 14:26:13

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