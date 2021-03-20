Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü
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Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü

20.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:02
Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü

Manisa'da bir depoya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'da bir depoya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 135 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. E.T. ve M.A'ya ait deponun 2. katında kumar oynayan 30 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 126 bin 700 lira ile 2 bin 500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. 3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapılırken, kumar oynayan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda depoda bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir kişinin yapılan üst aramasında 14 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. - MANİSA

Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü
Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü
Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü
Manisa'da depoda kumar oynayanlara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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