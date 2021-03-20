Manisa'da depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

20.03.2021 01:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 01:28
Manisa'da depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir depoda kumar oynayan 30 kişiye 135 bin lira para cezası verildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir depoda kumar oynayan 30 kişiye 135 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi, Tekstilciler Sitesi'nde M.A. ve E.T'ye ait deponun 2. katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 kişi kumar oynarken yakalandı.

Depoda, kumar oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 126 bin 700 lira ile 2 bin 500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası uygulandı.

Operasyon sırasında kumarhanede bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 01:29:54. #1.16#
title