Manisa'da depoda 4 ton kaçak şarap ele geçirildi
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak şekilde imal edilmeş 4 ton kaçak şarap ele geçirildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak şekilde imal edilmeş 4 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonunda Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada varillerde 4 ton kaçak şarap ele geçirildi. İçkilerin depoda imal edip sattığı öne sürülen şüpheli A.K. (55) gözaltına alındı.
A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel