Manisa'da depoda 4 ton kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da depoda 4 ton kaçak şarap ele geçirildi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da depoda 4 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak şekilde imal edilmeş 4 ton kaçak şarap ele geçirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak şekilde imal edilmeş 4 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonunda Hacırahmanlı Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada varillerde 4 ton kaçak şarap ele geçirildi. İçkilerin depoda imal edip sattığı öne sürülen şüpheli A.K. (55) gözaltına alındı.

A.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hacırahmanlı, Kaçakçılık, Manisa, Güncel, Haber

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