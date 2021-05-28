Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında izinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı, Roma dönemine ait 3 mozaik parçası ele geçirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında izinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı, Roma dönemine ait 3 mozaik parçası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi yakınındaki üzüm bağında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan alandaki incelemede Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 farklı motifte yer mozaikleri bulundu.
Gözaltına alınan C.M. (48), V.A. (63), H.K. ve Ö.G. (43) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram