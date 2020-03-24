Manisa'da define aramak için meşe ağacını söken 4 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
24.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:58
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozaklar Mahallesi Deve Kayası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, Ş.A.A. (54), A.K. (68), İ.Ç. (36) ve Ş.K. (36) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.
Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişinin alanda bulunan bir meşe ağacını kökünden söktüklerini tespit etti.
Şüpheliler işlemleri için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA