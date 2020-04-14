Manisa'da defin işlemlerinde korona virüs tedbiri
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Manisa, Güncel

Manisa'da defin işlemlerinde korona virüs tedbiri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların defin işlemlerini, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yapıyor.

14.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:43
Manisa'da defin işlemlerinde korona virüs tedbiri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların defin işlemlerini, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yapıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının kentte yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu süreçte salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden vatandaşların da cenaze işlemlerini titizlikle yürütüyor. Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Vatandaşlarımızın defin işlemlerini, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yapıyoruz. Bu anlamda hizmet binamızın girişine dezenfektan koyduk. Bunun yanı sıra yakınlarını defin eden vatandaşlarımızın işlemlerini gerçekleştiren görevli personellerimiz eldiven ve maske ile çalışmaktadır. Defin kayıt işlemleri sırasında cenaze sahiplerinden sadece bir kişiyi içeriye ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçüldükten sonra alıyoruz. Alınan tedbirlerden biri de, salgın sürecince herkesin sağlığını koruyabilmek amacıyla cenaze yakınlarını cenaze araçlarına almamak olmuştur" dedi.

Alınan diğer tedbirler hakkında da bilgi veren Demirbaş, "Cenaze hastaneden alınıp kayıt işlemi yapıldıktan sonra gasilhane binamızda cenaze yıkama işlemi personellerimiz tarafından tam donanımlı kıyafet, eldiven ve gözlük kullanarak yapılmaktadır. Ayrıca cenaze yıkama işlemi sırasında da cenaze yakınları gasilhaneye alınmamaktadır. Yıkama işlemi tamamlanan cenazeler, aynı hassasiyet gösterilerek defin edilmektedir. Cenaze namazı ve defin işlemleri korona virüs kapsamı süresince namaz saatlerinde yapılmıyor. Cenaze yakınlarının belirlediği bir vakitte, az sayıda yakının katılımı ile gerçekleşmektedir. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tüm işlemler korona virüs tedbirleri kapsamında ve dini hassasiyet azami ölçüde dikkat edilerek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze yıkama işlemi hastanede yapılırken, defin işlemleri için cenaze Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak yapılmaktadır" diye konuştu.

Demirbaş, salgın nedeniyle iller arası ulaşımın yasaklanmasıyla birlikte seyahat izin belgesi almak şartıyla cenazelerin diğer illere nakil edildiğini ifade ederek bu yüzden eskiden memleketlerine giden cenazelerin Manisa'da defnedilmesi nedeniyle bir yoğunluk olduğunu belirtti.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de gasilhaneyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş'tan bilgi alan Başkan Vekili Güzgülü, yakınlarının cenaze işlemlerini yapmak için gasilhanede bulunan vatandaşlara da başsağlığı dileklerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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