Manisa'da DEAŞ ve PKK terör örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
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Manisa'da DEAŞ ve PKK terör örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor.

MANİSA (İHA) - Manisa'da terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor. DEAŞ ve PKK terör örgütü şüphelisi 9 şahıs gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa merkezli 4 ilde eş zamanlı DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonla yakalanan 8 şüpheli ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonla yakalanan 1 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 17 Aralık 2021 tarihinde Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttüğü belirlenen A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.T. ve D.D. olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 8'i yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında D.D.'nin ise aranmasına devam ediliyor.

MİT İLE ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Ayrıca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik de düzenlenen operasyonda PKK/KCKYPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A. isimli şahıs, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen 9 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

(Aykut Yeniçağ-İHA)

Manisa'da DEAŞ ve PKK terör örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

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