Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
MANİSA'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
MANİSA (DHA) - MANİSA'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Irak uyruklu şüpheliler F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A., A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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