Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

MANİSA (İHA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen; F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A, A.M.M.M. isimli Irak uyruklu şahısları tespit eden ekipler, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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