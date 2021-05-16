SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
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SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'da davullu şampiyonluk kutlamasıErsan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA) - Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in şampiyonu olurken, siyah-beyazlı taraftarlar Manisa'da şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA) - Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in şampiyonu olurken, siyah-beyazlı taraftarlar Manisa'da şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Polis ekipleri kentin ana meydanlarına çıkan yolları trafiğe kapatırken, insan ve araç geçişine izin vermedi. Bir grup taraftar polise ve kısıtlamaya rağmen Şehzadeler İlçesi Uzunyol ve Ulutepe Caddelerinde araçlarıyla şampiyonluk turu attı. Uzunyol Caddesi üzerinde araçlarından inen taraftarlar meşale yakarken, Ulutepe Caddesi'nde ise davul eşliğinde söylenen marşlarla kutlama yapıldı. Polis, kutlamalara katılan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması
SPOR Manisa'da davullu şampiyonluk kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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