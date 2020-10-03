Damperi açılan kamyon direği devirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperinin açılması sonucu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının asılı olduğu direk devrildi, Manisa-Menemen yolu bir süre trafiğe kapandı.