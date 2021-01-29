Manisa'da çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

29.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:34
Manisa'da çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fetullah Keleş'in (40) kullandığı 35 JB 301 plakalı otomobil, İzmir Ankara kara yolundaki Gıda Çarşısı yakınlarında kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarında akaryakıt istasyonu inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Keleş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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